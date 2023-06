Mondiali U20, è il giorno di Italia-Corea del Sud: formazioni, orario e diretta tv

CalcioWeb

Ci siamo, è arrivato il momento di Italia-Corea del Sud, semifinale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina. Gli Azzurrini sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello e la squadra di Carmine Nunziata è sempre più una candidata per la vittoria finale. Dopo la bella vittoria agli ottavi contro l’Inghilterra, la compagine azzurra si è confermata ai quarti di finale contro la Colombia, trascinata da uno straordinario Casadei.

Il calcio d’inizio della semifinale del Mondiale Under 20 tra Italia e Corea del Sud è previsto alle ore 23.00 di giovedì 8 giugno. Il match, valevole per la semifinale dei Mondiali Under 20, sarà trasmesso in tv e streaming da RaiDue e RaiPlay.

Italia-Corea del Sud, le probabili formazioni

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All.: Nunziata

COREA DEL SUD (4-4-2): Jo. Kim; C. Park, Choi, Bae, Ji. Kim; C. Lee, Y. Kim, S. Lee, Sa. Kang; Se. Kang, Y. Lee. All. Eunjung.