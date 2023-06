Tifosi della Fiorentina fermati a Praga: immobilizzati a terra, FOTO shock

CalcioWeb

Momenti di tensione in centro a Praga prima della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham per un presunto contatto fra le due tifoserie. La polizia, in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha fermato e identificato un centinaio di ultras della squadra toscana ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini.

Sono sedici, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia della Repubblica Ceca, i tifosi della Fiorentina che sono stati fermati dopo gli scontri avvenuti in un bar di via Rytirska, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao. Tre persone sono rimaste ferite. Tre tifosi del West Ham, secondo quanto riferisce la polizia ceca, sono rimasti feriti negli scontri, uno di essi è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico.

L’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, la vicenda è nata nel pomeriggio quando, in un bar di via Rytirska, adiacente alla centrale piazza san Venceslao, alcuni tifosi delle due squadre sono entrati in contatto. Sono volate anche delle sedie in strada. Dopo che i poliziotti hanno fermato una decina di persone sul posto, per la precisione in un negozio di scarpe dove i tifosi erano entrati, altri sono stati identificati e fermati in seguito. Virali le foto circolate sul web dei tifosi immobilizzati, faccia a terra, all’interno del negozio.

Gli altri componenti del gruppo di tifosi della Fiorentina, alcune decine, si sono poi spostati in piazza San Venceslao dove sono stati accerchiati dalla polizia in tenuta antisommossa e quindi accompagnati alla fan zone della Fiorentina, in un parco poco fuori dal centro.