Fiorentina-West Ham, tensione prima del match: scontri tra tifosi | VIDEO

Si avvicina sempre di più la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, a Praga. Si tratta della seconda finale delle competizione, dopo quella della scorsa stagione portata a casa dalla Roma. Momenti di tensione prima del match.

Secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia della Repubblica Ceca sono sedici i tifosi della Fiorentina fermati dopo gli scontri avvenuti in un bar di via Rytirska, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao.

Tre persone sono rimaste ferite. Gli altri componenti del gruppo di tifosi sono stati accompagnati alla fan zone e sono in corso le identificazioni.

Fiorentina Ultras and West Ham fans fighting in Prague before the Conference League final. #UECLfinal

🎥@RobHarrispic.twitter.com/mehTNrPpzP

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 7, 2023