Blitz per Duvan Zapata: il futuro dell’attaccante è ancora in Italia

Duvan Zapata è destinato ad una nuova destinazione nel campionato di Serie A. L’ultima stagione dell’attaccante non è stata di certo entusiasmante e adesso è alla ricerca di una nuova avventura nel massimo torneo italiano con il chiaro obiettivo di rilanciarsi.

La carriera del colombiano non ha bisogno di presentazioni e il rendimento con la maglia dell’Atalanta è stato di altissimo livello. E’ una prima punta molto mobile, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco. Fortissimo dal punto di vista fisico, il suo punto di forza è anche il tiro. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di América de Cali e Estudiantes. Poi l’arrivo in Italia, al Napoli. Le altre esperienze sono state con Udinese, Sampdoria e Atalanta.

Zapata verso una nuova esperienza in Serie A

Duvan Zapata è pronto per una nuova esperienza in Serie A. L’addio all’Atalanta è praticamente scontato e nella giornata di oggi è andato in scena un contatto con il Monza. Il dirigente Galliani è alla ricerca di un attaccante da regalare a Palladino e Zapata è il nome in cima alla lista.

Le parti sono in contatto per studiare la formula del trasferimento. Il Monza ha chiesto il calciatore in prestito, ma la formula non è al momento gradita dall’Atalanta. L’affare potrebbe sbloccarsi inserendo l’obbligo di riscatto.