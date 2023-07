Serie A, trattativa per lo svincolato Joao Moutinho: valutazioni in corso

CalcioWeb

Gli ultimi giorni del mese di Luglio si preannunciano scoppiettanti sul fronte del calciomercato. Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi e le operazioni entrano sempre più nel vivo. Un calciatore destinato all’arrivo in Italia è Joao Moutinho, giocatore portoghese e con un passato molto importante.

Joao Moutinho è un calciatore portoghese classe 1986. Considerato uno dei migliori calciatori portoghesi della sua generazione, nel corso della carriera ha trionfato in tre campionati portoghesi, tre Coppe del Portogallo, quattro Supercoppe di Portogallo, un campionato francese e una UEFA Europa League. Grandi soddisfazioni anche con la maglia del Portogallo: ha partecipato a due campionati del mondo (2014 e 2018), a quattro campionati d’Europa (2008, 2012, 2016 e 2020), vincendo quello del 2016.

E’ un centrocampista con ottime qualità tecniche e di possesso palla. E’ pericoloso anche nella metà campo avversaria con inserimenti sempre insidiosi, il suo punto di forza è la visione di gioco ed è dotato anche di un buon tiro e con qualità anche in fase di assist. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, Porto, Monaco e Wolverhampton. Si è svincolato dal club inglese ed è in trattativa in Serie A.

Joao Moutinho verso la Serie A

Il calciatore portoghese Joao Moutinho è stato proposto al Torino e sono in corso valutazioni da parte di Cairo e Juric, dal punto di vista economico e tecnico.

Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, è un classe 1986 e sembra in grado di garantire almeno una o due stagioni ad alto livello. Il calciatore è molto tentato dall’esperienza in Italia e le parti hanno deciso di riaggiornarsi.