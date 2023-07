Calciomercato, scambio interessante tra Hellas Verona e Salernitana

CalcioWeb

Le trattative di calciomercato in Serie A entrano sempre più nel vivo e anche le medie e le piccole iniziano a piazzare colpi interessanti per la prossima stagione. Il rendimento della Salernitana nell’ultima stagione è stato di ottimo livello, soprattutto nella seconda parte con Paulo Sousa in panchina.

L’Hellas Verona è stato protagonista di una salvezza quasi miracolosa. L’apoteosi è stata raggiunta al termine dello spareggio playout contro lo Spezia e le prospettive per il futuro sono adesso interessanti.

Lo scambio tra Hellas Verona e Salernitana

Hellas Verona e Salernitana sono in trattativa per definire uno scambio interessante. E’ stata raggiunta l’intesa di massima per una doppia operazione: Federico Bonazzoli all’Hellas e Martin Hongla alla Salernitana.

Federico Bonazzoli è un attaccante classe 1996 con grandissime qualità dal punto di vista tecnico. E’ bravissimo in acrobazia ed è in grado di giocare principalmente da prima o seconda punta. Hongla è invece un centrocampista classe 1998, forte fisicamente, in grado di recuperare palloni ed capace di adattarsi anche nel ruolo di difensore centrale.