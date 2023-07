Icardi ha deciso il suo futuro: cambia squadra, l’addio è definitivo

CalcioWeb

Mauro Icardi non è più un calciatore del Paris Saint-Germain. La decisione, questa volta, arriva a titolo definitivo. Dopo il prestito della passata stagione al Galatasaray, infatti, l’attaccante visto in Italia con le maglie della Sampdoria e dell’Inter ha deciso di interrompere definitivamente il suo rapporto con i parigini. La destinazione scelta è quella dell’anno scorso.

Al Galatasaray Maurito si è trovato volto bene tornando a segnare un buon numero di gol, ben 22 in 24 presenze con la squadra turca. Il club del Bosforo e il PSG hanno trovato l’accordo su una base di 10 milioni, Icardi firmerà un triennale. Al termine del prestito la volontà era quella di fare ritorno in Turchia, ma le condizioni di salute di Wanda Nara hanno costretto Icardi a virare verso l’Argentina. Nelle ultime ore è arrivato l’ok fra le parti per una nuova avventura al Galatasaray.