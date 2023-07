Chi è Alejo Veliz, il (probabile) nono colpo della campagna acquisti ‘faraonica’ del Milan

CalcioWeb

Chukwueze, Okafor, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Romero, Sportiello e Musah: è l’elenco degli otto colpi in entrata piazzati dal Milan dopo la cessione del centrocampista Tonali al Newcastle. La squadra di Stefano Pioli si candida al ruolo di anti-Napoli e le ultime mosse della dirigenza sono state di ottimo livello. La sessione estiva dei rossoneri non è ancora finita e le parti sono in contatto per chiudere almeno altre due operazioni: un terzino e un attaccante.

Sul fronte attaccante l’idea è quella di inserire in rosa un calciatore giovane con ampi margini di miglioramento e in grado di regalare una valida alternativa ai titolari. L’identikit porta a Alejo Veliz, calciatore argentino considerato di grande prospettiva. Il calciatore è legato al Rosario Central dalla clausola rescissoria da 15 milioni di euro e il club rossonero è in contatto con l’idea di chiudere con una cifra al ribasso.

Chi è Alejo Veliz

Alejo Veliz è un calciatore argentino, attaccante del Rosario Central e della nazionale Under-20 argentina. Si tratta di una prima punta, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. E’ in grado di fare reparto da solo, a proteggere la palla e a concretizzare le occasioni da gol.

Cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, l’attaccante argentino è stato promosso in prima squadra e si è dimostrato una soluzione importante anche dal punto di vista realizzativo. E’ stato convocato nell’Argentina Under-20 ed è visionato con attenzione anche per la Nazionale maggiore.