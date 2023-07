Calciomercato Serie A, i nuovi 11 delle 20 squadre: Milan da scudetto, colpacci Juve e rebus Inter | FOTO

CalcioWeb

Le 20 squadre del campionato di Serie A cambiano volto. Il calciomercato entra sempre più nel vivo, la sessione estiva ha già regalato colpi importanti e altri sono in arrivo. E’ iniziata la caccia al Napoli campione d’Italia e la corsa al primo posto si preannuncia scoppiettante. Sono attivissime le milanesi, in particolar modo il Milan di Stefano Pioli è scatenato in entrata. Il mercato dell’Inter è ancora in fase di evoluzione, in arrivo colpi importanti della Juventus. Subito dietro Lazio, Roma e Atalanta.

Calciomercato, i dettagli sulle operazioni delle squadre di Serie A

L’Atalanta è una delle squadre più attive sul fronte del calciomercato. La dirigenza ha sistemato la corsia sinistra con gli arrivi di due calciatori del calibro di Kolasinac e Bakker, in più in attacco è El Bilal Touré il sostituto di Hojlund. Il maliano è arrivato per 35 milioni di euro dall’Almeria ed è l’acquisto più costoso della storia del club. Il Bologna è alla ricerca di un terzino sinistro e il nome in pole è quello di Ballò-Toure, tante novità anche per il Cagliari di Ranieri con Palomino nome caldo per la difesa.

Il Genoa ha piazzato il grande colpo Retegui in attacco e il bomber della Nazionale si candida a diventare una delle sorprese della prossima stagione.

Il primo colpo della Juventus è stato l’arrivo di Weah per la fascia destra. Sono già andati via calciatori del calibro di Di Maria, Paredes e Cuadrado, con la valigia in mano anche Bonucci, McKennie, Arthur, Zakaria e probabilmente anche Dusan Vlahovic. I bianconeri si preparano a chiudere un doppio colpo importantissimo per Allegri: il centrocampista Kessie e l’attaccante Lukaku.

L’Empoli è una delle squadre più attive tra le piccole. In porta il colpo Caprile, Ranocchia a centrocampo, in attacco Maldini e Gyasi. La Fiorentina ha regalato al tecnico Italiano il centrocampista Arthur e il terzino Parisi. Diverse novità anche in casa Frosinone, chiamato a raggiungere la salvezza dopo la bellissima promozione della scorsa stagione.

L’Inter ha già chiuso gli arrivi di Frattesi e Thuram, a sostituire Brozovic e Dzeko. In porta continua la trattativa per Sommer. Sulla fascia è arrivato Cuadrado, probabimente come vice-Dumfries.

La Lazio è pronta a scetenarsi dopo l’addio di Milinkovic-Savic. Si preannuncia un testa a testa per il ruolo di centrocampista con Zakharyan e Kamada in corsa. Si spinge per il ritorno di Pellegrini, il vice-Immobile è Castellanos.

La vera regina del calciomercato estivo è il Milan, considerato al momento alle spalle del Napoli. Dopo la cessione di Tonali, il club rossonero si è letteralmente scatenato. Sono arrivati Loftus-Cheek e Reijnders a centrocampo, il jolly Luka Romero (già in gol con una magia contro il Real Madrid), Pulisic e Okafor in attacco. E’ pronto a indossare la maglia rossonera Chukwueze e anche per Musah la trattativa è molto avanzata.

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim ed è testa a testa tra Danso e Itakura, per il resto non si prevedono grossi scossoni per la squadra di Rudi Garcia.

La Roma si è dimostrata una delle squadre più attive sul campiomercato. In difesa è arrivato Ndicka, a centrocampo Aouar e Kristensen. Il prossimo innesto sarà il nuovo attaccante e tutti gli indizi portano a Scamacca del West Ham. La trattativa procede spedita e la trattativa sembra alle battute finali. Il Torino ha inserito in rosa Bellanova, Tameze e continua a trattare Vlasic. Il Verona punta l’arrivo di un nuovo attaccante, l’Udinese ha deciso di scommettere su Lucca. Poche novità per Monza (Gagliardini), Salernitana e Sassuolo.

In alto la FOTOGALLERY con i nuovi 11 delle 20 squadre del campionato di Serie A tra colpi già ufficializzati e trattative avanzate o in fase di definizione.