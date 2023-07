Svolta Frattesi, c’è l’accordo: la contropartita sblocca l’affare

CalcioWeb

Davide Frattesi prende la strada di Milano. Il centrocampista è reduce dalla stagione con la maglia del Sassuolo e il rendimento è stato di altissimo livello. Si è dimostrato un calciatore completo e in grado di fare la differenza anche in fase realizzativa con inserimenti sempre pericolosi.

Il club neroverde è pronto a ‘lanciare’ un altro grande talento e realizzare l’ennesima plusvalenza della sua storia. Nel corso della carriera il classe 1999 ha indossato anche le maglie di Ascoli, Empoli e Monza, poi il definitivo salto di qualità al Sassuolo.

Il centrocampista è finito nel mirino dei principali club in Serie A: Inter, Milan, Roma e Juventus. Come confermato da tempo dalla nostra redazione Frattesi è un pupillo dei nerazzurri e le altre squadre non sono mai state vicine ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Adesso ci siamo veramente: è stata raggiunta l’intesa verbale tra Inter e Sassuolo. Nelle casse del club neroverde 32 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante Mulattieri.