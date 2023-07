Jaissle è il nuovo allenatore dell’Al-Ahli: l’accordo scatena le discussioni | VIDEO

Una situazione particolare sul fronte delle panchine. Sarà il giovane allenatore tedesco Matthias Jaissle, ex tecnico del Salisburgo, il nuovo allenatore della squadra saudita dell’Al-Ahli nelle prossime tre stagioni. L’annuncio è arrivato proprio dal club di Gedda sul proprio account Twitter, pubblicando una foto del tecnico con il messaggio “Benvenuto”.

E’ arrivata un’altra ufficialità a distanza di poche ore dall’arrivo dell’esterno algerino Riyad Mahrez. L’addio di Jaissle al Salisburgo ha fatto molto discutere per i tempi, alla vigilia del debutto in campionato. Il 35enne è considerato un tecnico promettente e nel corso della carriera è stato protagonista anche sulla panchina del Liefering.

Oltre a Jaissle, altri tecnici europei sono sbarcati in Arabia Saudita: l’inglese Steven Gerrard all’Al-Ettifaq, il portoghese Jorge Jesus all’Al-Hilal e il connazionale Luis Castro alla guida dell’Al-Nassr.

Matthias Jaissle is here! 🤩💚🇩🇪

The German manager will be the head coach of our first football team for 3 years pic.twitter.com/bv4jttSX4F

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 28, 2023