Mbappé, blitz dell’Al Hilal a Parigi: l’offerta è mostruosa

Si decide il futuro di Kylian Mbappé. Il calciatore francese è in rottura con il Psg dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e la decisione del club di escludere l’attaccante dalla tournée in Giappone. Il trasferimento è molto probabile già in questa sessione di mercato e l’idea del calciatore è quella di anticipare di una stagione l’accordo con il Real Madrid.

Continua, però, il pressing dell’Al Hilal. Secondo le ultime notizie si è registrato l’assalto ufficiale per il trasferimento in Arabia Saudita. I vertici del club si trovano a Parigi per prospettare l’offerta al calciatore francese.

Il Psg ha già accettato l’offerta dell’Al Hilal da 300 milioni di euro e l’ostacolo principale è rappresentato proprio dalla volontà del calciatore. Sul tavolo del francese un’offerta shock da 700 milioni di euro, rispedita inizialmente al mittente. Adesso il blitz dell’Al Hilal a Parigi con in chiaro obiettivo di mettere sempre più pressione all’attaccante.