Milan scatenato! Accordo per Chukwueze: le cifre. E ne arriveranno altri 2

Il Milan è senza alcun dubbio la squadra regina di questa prima parte del calciomercato della Serie A. I rossoneri hanno messo in fila una serie di colpi importanti per dare a Pioli diverse pedine importanti già per la tournèe americana. Acquisti che, dopo la cessione di Tonali che ha portato importante liquidità, sono arrivati con grande regolarità e in diverse zone del campo.

L’ultimo è arrivato nella mattinata odierna, l’attaccante Noah Okafor, per occupare lo slot di vice Giroud che, con grande probabilità, verrà lasciato libero da Origi estromesso dalla partenza per gli USA e finito sul mercato. In serata è arrivata un’altra lieta notizia per i tifosi rossoneri. Trovato l’accordo con il Villarreal per Samuel Chukwueze, esterno destro richiesto espressamente da Pioli per riempire l’ultimo slot da extracomunitario.

Le cifre di Chukwueze

Dopo un lungo tira e molla il Milan ha trovato l’accordo con gli spagnoli su una base di 20 milioni cash più 8 di bonus. L’operazione verrà definita nel weekend dopo che il Milan sistemerà gli ultimi dettagli burocratici per la firma di Okafor Per Samuel Chukwueze sarebbe pronto un quinquennale fra i 3 e i 4 milioni a stagione.

E ne mancano ancora due

Il Milan fa sul serio e sembra avere tutta l’intenzione di chiudere altri due colpi. Nella prima uscita amichevole con il Lumezzane Pioli ha schierato un 4-3-3 che, al netto delle tante assenze, potrebbe profetizzare un cambio di modulo. Per rinforzare la mediana manca ancora un centrocampista, Yunus Musah il prescelto, per il quale si sta trattando con il Valencia. L’ultimo colpo dovrebbe arrivare dopo la cessione di Ballo Tourè (vicino al Fulham): si cerca un terzino sinistro italiano e giovane, utile anche per il discorso liste. I botti in casa Milan non sono finiti.