Chi è Alisha Lehmann? La regina dei Mondiali sfuggita a una molestia | FOTO

La Svizzera è una delle squadre con maggiore seguito dei Mondiali femminili 2023 in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Il talento sportivo c’entra fino a un certo punto. Ad attirare l’attenzione degli appassionati è la presenta di Alisha Lehmann, una delle sportive più famose in circolazione, considerata la calciatrice più bella al mondo.

La 24enne nativa di Tagertschi ha fatto il suo esordio ai Mondiali 2023 nella sfida vinta dalla Svizzera per 0-2 contro le Filippine. Lehmann è entrata nel secondo tempo, al minuto 70′, ma ci ha messo davvero poco ad attirare l’attenzione su di sè. Occhi azzurri, lunghi capelli biondi, fisico mozzafiato e anche una discreta attitudine a buttare la palla in rete.

Non c’è da stupirsi se è diventata in poco tempo la sportiva più famosa della Svizzera con 13.7 milioni di follower su Instagram. Basta un dato per contestualizzare tutto ciò: una leggenda dello sport come Roger Federer, autentica istituzione in svizzera, è fermo a 11.9 milioni di follower. Scopriamo dunque qualcosa in più su Alisha Lehmann.

La carriera sportiva di Alisha Lehmann

All’età di 9 anni Alisha Lehmann entra a contatto con il mondo del calcio grazie alla squadra mista dell’FC Konolfingen nella quale gioca anche con i maschi. Trasferitasi successivamente nell’U14 dello Young Boys gioca per la prima volta in una squadra interamente femminile.

Fa il suo esordio nella lega Nazionale A nella stagione 2015-2016 e dopo 3 stagioni si trasferisce in Premier League. In Inghilterra Alisha Lehmann veste le maglie di West Ham, Everton e Aston Villa. Dal 2017 fa parte della Nazionale Svizzera femminile con la quale ha giocato 38 partite siglando 7 gol.

Stipendio

Secondo alcune fonti giornalistiche lo stipendio di Alisha Lehmann si aggira intorno alle 160.000 sterline. Il patrimonio della bella calciatrice svizzera risulta stimato fra le 500.000 sterline e gli 1.2 milioni. Gran parte dei guadagni della calciatrice proviene da accordi commerciali siglati, grazie alla sua enorme popolarità. Alisha vanta, infatti, partnership con brand di primo piano quali Adidas e EA Sports.

Amori

A causa della sua grande popolarità anche le sue storie d’amore finiscono spesso sotto i riflettori. In passato, la calciatrice svizzera è stata fidanzata con la compagna di nazionale Ramona Bachmann. Più recente invece il flirt con Douglas Luiz, anche lui calciatore dell’Aston Villa. I due, secondo il ‘The Sun’, si sarebbero lasciati a causa di alcune foto del calendario della ragazza.

Il tentativo di molestia

Negli ultimi mesi il nome di Alisha Lehmann è salito alla ribalta delle cronache per un episodio avvenuto in una discoteca di Manchester. Secondo le ricostruzioni effettuate dai tabloid inglesi, la ragazza e le sue amiche erano state accerchiate da un gruppo di ragazzi con cattive intenzioni: fortunatamente, nella stessa discoteca era presente anche Marcus Rashford, attaccante del Manchester United che, accortosi della situazione, è intervenuto portando Alisha Lehmann e le altre ragazze al sicuro in una zona privata della discoteca salvandole da un tentativo di molestia.