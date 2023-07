Mondiali femminili 2023, Italia strepitosa! Girelli incorna l’Argentina all’esordio

CalcioWeb

Buona la prima per l’Italia ai Mondiali femminili 2023 in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Esordio vincente e ricco di emozioni per le azzurre che superano per 1-0 l’Argentina. Bonansea e compagne per quasi l’intero arco della partita inseguono il gol senza trovarlo e poi nel finale raccolgono la gioia più bella. Nel primo tempo Caruso e Giacinti, infatti, si vedono annullare due gol per fuorigioco, un vero peccato anche perchè la gara non è stata ricca di occasioni da gol, a parte qualche calcio piazzato.

Nella ripresa il CT Milena Bertolini si gioca il tutto per tutto lanciando nella mischia Cristiana Girelli, accomodatasi in panchina nonostante i rumor della vigilia. L’attaccante della Juventus all’87’ incorna di testa un assist di Lisa Boattin e batte il portiere dell’Argentina per l’1-0 che vale 3 punti pesantissimi!

Classifica

Svezia 3 Italia 3 Sudafrica 0 Argentina 0