Polveriera Psg: Marquinhos parla di Mbappé e il club lo mette sul mercato!

Situazione sempre più delicata in casa Psg. Il caso più spinoso è quello di Mbappé, attaccante in uscita dal club francese dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore ha rifiutato un’offerta super dall’Arabia Saudita e la rottura con i francesi è definitiva. E’ stata riaperta la trattativa con il Real Madrid, ma le parti sono ancora lontane.

Nel frattempo è scoppiato anche il caso Marquinhos, nel mirino sono finite alcune dichiarazioni a favore del compagno. “È un giocatore eccezionale, molto forte, ma è una questione di gestione, è delicata. Spero che si risolva bene e che torni con noi e ci aiuti in questa stagione”.

Secondo le ultime notizie Al-Khelaifi e i suoi uomini di fiducia hanno preso subito le distanze e le dichiarazioni non sono state apprezzate. Il brasiliano è finito sul mercato e sono già arrivate le prime offerte.