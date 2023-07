Retegui sbarca in Serie A: l’arrivo in Italia tra sabato e domenica

CalcioWeb

E’ finalmente arrivato il momento di Retegui in Serie A. L’attaccante della Nazionale italiana è pronto per una nuova avventura nel massimo torneo italiano con il chiaro obiettivo di mettersi in mostra agli occhi di Roberto Mancini. Si è subito imposto come un ottimo attaccante, anche dal punto di vista realizzativo.

Il suo soprannome è El Chapita. L’attaccante è figlio di Carlos José Retegui detto ‘Chapa’, ex commissario tecnico della Nazionale argentina di Hockey su prato. E’ una prima punta di movimento, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte dell’attacco. E’ un attaccante forte fisicamente in grado di fare reparto da solo e dotato anche di un ottimo colpo di testa.

Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, le esperienze successive sono state in prestito con Estudiantes, Talleres e Tigre. E’ in possesso della nazionalità italiana e si è già messo in mostra con la maglia azzurra.

Retegui al Genoa, ci siamo

Mateo Retegui può essere considerato un nuovo calciatore del Genoa. La trattativa è andata in porto per circa 15 milioni di euro e l’attaccante è pronto a mettersi a disposizione di Alberto Gilardino.

L’arrivo in Italia per visite mediche e firma è previsto tra sabato e domenica. Sarà sicuramente un titolare nell’11 del Genoa per la prossima stagione.