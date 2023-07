Serie B, presentato il pallone per la stagione 2023/2024 | FOTO e VIDEO

La Serie B si prepara per l’inizio della nuova stagione. Nella serata di ieri sono stati sorteggiati i calendari e il dubbio principale riguarda la X in seguito alla mancata iscrizione della Reggina. Il club amaranto ha annunciato battaglia ed i ricorsi potrebbero portare allo slittamento del campionato.

Nel frattempo è stato presentato anche il pallone per la prossima stagione. Il pallone, realizzato grazie alla partnership con Kombat, sarà a tinte blu e bianche. “Più controllo è l’obiettivo che Kappa e LegaB volevano raggiungere per il nuovo Kombat ball, il pallone ufficiale della Serie BKT 2023/24”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

More Control is the goal that @Lega_B and Kappa want to achieve with the new Kombat ball, Il pallone ufficiale della #SerieBKT 2023/2024.

Discover more 🔥 pic.twitter.com/YOwBjySbKa

— Lega B (@Lega_B) July 12, 2023