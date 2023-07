Serie B, protesta dei tifosi del Lecco dopo l’esclusione dal campionato | VIDEO

CalcioWeb

E’ una situazione delicatissima nel campionato di Serie B. Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso della Reggina e accolto quello del Perugia contro il Lecco. La squadra del presidente di Nunno è al momento esclusa dal torneo cadetto. Il riferimento è alla mancata presentazione della domanda per lo stadio entro i termini richiesti.

I tifosi del Lecco non ci stanno e hanno deciso di protestare dopo l’esclusione dal campionato. Un gruppo di circa trecento supporter blucelesti ha organizzato una manifestazione di protesta ed è sceso in strada per manifestare tutta la delusione per la sentenza del Collegio di Garanzia. I supporter si sentono ‘derubati’ dopo la grande impresa conquistata sul campo. Si sono registrati tanti cori di supporto alla squadra e contro le istituzioni calcistiche. Poi uno striscione durissimo: “ci avete rotto i c***ni, Lecco merita rispetto”.