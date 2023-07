Serie B e Serie C, è caos: rinvio dei campionati, riammissioni e ripescaggi

CalcioWeb

Un’altra estate caldissima. Il riferimento non è solo alle temperature, ma anche alla composizione dei campionati dalla Serie B alla Serie D. Due squadre del torneo cadetto sono state escluse ed è pronto ad iniziare un valzer di ricorsi con l’inevitabile slittamente dei campionato. Le situazioni più delicate riguardano la Serie B dopo le esclusioni di Reggina e Lecco. Gli amaranto, dopo l’inter per la ristrutturazione del debito, non hanno provveduto per tempo agli ultimi pagamenti ma puntano sulla decisione del Tribunale di Reggio Calabria che aveva stabilito tempi più lunghi rispetto a quelli della Figc.

Il Lecco, invece, non ha indicato per tempo lo stadio per disputare le partite casalinghe, sostenendo di avere avuto solo due giorni di tempo a causa dello slittamento dei playoff. Il Collegio di Garanzia ha bocciato la Reggina e accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco. Ad oggi, dunque, anche il Lecco è escluso dal campionato di Serie B. Per i vari ricorsi i tempi si preannunciano lunghi: il Tar il 2 agosto e il Consiglio di stato il 29. Lo slittamento dei campionati sembra automatico. Dal 30 in poi si potranno fare riammissioni e ripescaggi e dal 2 settembre si potrà giocare con evidenti conseguenze del mercato ‘bloccato’ e di preparazione per alcune squadre ancora in attesa di responso.

In Serie B ambiscono al ripescaggio il Brescia e il Perugia, ma anche Spal e Benevento hanno presentato domanda. Il posto della Reggina potrebbe essere preso dal Brescia, quello del Lecco dal Perugia. C’è però il giallo dello stadio Curi, indicato dal club ma con lavori ancora in corso sull’impianto di illuminazione. Il Perugia ha indicato quello di Benevento come campo alternativo. In ballo c’è anche il Foggia che si considera la prima alternativa del Lecco, in quanto finalista perdente dei playoff di Serie C. Ma Reggina e Lecco sono pronte a giocarsi carte importanti per essere riammesse.