Atalanta, Hojlund è in viaggio per Manchester: visite e firma con lo United

Ormai non ci sono più dubbi: Rasmus Hojlund è pronto a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Plusvalenza importantissima per l’Atalanta, in grado di chiudere l’affare con il Red Devils per 85 milioni di cui 10 di bonus.

Il calciatore entro domani al massimo verrà ufficializzato come nuovo calciatore del Manchester United a titolo definitivo. Il centravanti classe 2003 ha totalizzato 34 presenze e 10 reti nell’unica stagione a Bergamo dopo essere arrivato dallo Sturm Graz per 17 milioni la scorsa estate. Il danese sta raggiungendo Manchester per le visite mediche e la firma con un volo privato dall’aeroporto “Caravaggio” di Orio al Serio (Bergamo).