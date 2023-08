Chi è Azmoun: l’ex pallavolista, la passione per i cavalli e la vita privata | FOTO

CalcioWeb

Sardar Azmoun è pronto a sbarcare nel campionato di Serie A. Prima la trattativa con l’Atalanta come possibile sostituto di Duvan Zapata, poi il blitz della Roma. L’iraniano si appresta a diventare un nuovo calciatore giallorosso con il chiaro obiettivo di imporsi anche nel campionato italiano. E’ stata una richiesta dell’allenatore Mourinho e si candida a giocarsi il posto da titolare con il ‘Gallo’ Belotti.

Sardar Azmoun è un calciatore iraniano classe 1995. Si tratta di una prima punta molto abile nel pressing, dotato tecnicamente ed in possesso di una buona visione di gioco. Nel corso della carriera si è dimostrato anche un ottimo realizzatore. La prima esperienza è stata con la maglia del Rubin, poi il passaggio al Rostov. Nel 2017 il ritorno al Rubin, poi la definitiva consacrazione allo Zenit.

La media realizzativa è altissima e si conferma un punto di riferimento in tutte le competizioni. Nel 2022 passa a parametro zero al Bayer Leverkusen. L’esperienza è però dai due volti e l’addio è stato inevitabile. Adesso l’arrivo nel campionato di Serie A, alla Roma. E’ definito il ‘Messi iraniano’ proprio per la sua qualità tecnica.

La vita privata, la famiglia e la passione per i cavalli

Sardar Azmoun è molto attivo sui social e sul profilo Instagram è seguito da più di 5 milioni di follower. Inizia la carriera da sportivo nel ruolo di pallavolista, poi la svolta del calcio. La sua grande passione fuori dal campo sono i cavalli.

“Sono la mia passione, la cosa che mi manca di più quando sono all’estero. Quando sono in vacanza arrivo alle sei del mattino e me ne vado la sera, ogni tanto dormo anche vicino alle stalle”.

E’ molto legato anche alla famiglia. Sui social pubblica, infatti, foto in compagnia della mamma e del fratello. In alto la GALLERY con tutte le immagini di Azmoun.