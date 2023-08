Calciomercato Roma, blitz di Tiago Pinto: arriva l’attaccante

CalcioWeb

Dopo il 2-2 contro la Salernitana maturato nella prima giornata della nuova stagione di Serie A, Josè Mourinho ha chiesto un’accelerata nel mercato, in particolare in zona offensiva. Nonostante la doppietta di Andrea Belotti, a secco nella passata stagione di Serie A, ma presentatosi già con due reti alla prima uscita della Roma, il tecnico portoghese non ha fatto mistero di volere un altro attaccante che possa compensare all’assenza per infortunio di Abraham.

Tiago Pinto si è messo subito a lavoro per una prima punta che potesse arrivare entro la prossima sfida di Serie A. E il blitz del ds portoghese sembra andato a buon fine.

Roma su Sardar Azmoun

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sarebbe ai dettagli per l’arrivo di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen. L’attaccante iraniano, con un passato allo Zenit San Pietroburgo, è la punta che unisce fisicità e qualità che Mourinho chiedeva da tempo. Il calciatore era finito nel mirino dell’Atalanta in caso di partenza di Duvan Zapata, sul quale aveva mostrato interesse proprio la Roma, ma dopo il veto posto da Gasperini, il colombiano è rimasto a Bergamo. Azmoun sembra destinato a sbarcare ugualmente in Serie A, ma con la maglia giallorossa.