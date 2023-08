Calciomercato Frosinone, l’innesto dalla Juventus è doppio

CalcioWeb

Il Frosinone è in campo per preparare la partita della 2ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta con il chiaro obiettivo di riscattare la sconfitta all’esordio contro il Napoli. La dirigenza continua a muoversi sul mercato con l’idea di regalare una squadra all’altezza al tecnico Di Francesco e lottare fino alla fine per la permanenza in massima categoria.

E’ stata definita una doppia trattativa con la Juventus. Dopo Barrenechea, il Frosinone ha chiuso altre due operazoni con il club bianconero: Matias Soulé e Kaio Jorge. La formula è quella del prestito.

Matias Soulé è un calciatore argentino classe 2003 e di ottima qualità. E’ un’ala destra che, all’accorrenza, può giocare anche da trequartista. Si tratta di un calciatore dotato di tecnica e velocità, bravo nell’uno contro uno. La prima vera esperienza è stata alla Juventus Next Gen.

Kaio Jorge è una classica prima punta, di movimento e in grado di disimpegnarsi in tanti ruoli del reparto avanzato. E’ agile ed elegante nei movimenti ed è dotato di una buona visione di gioco. La prima esperienza è stata al Santos, poi il passaggio alla Juventus U23.