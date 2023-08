Calciomercato Serie A: ai dettagli Freuler, Guendouzi e Lirola

CalcioWeb

Settimana decisiva sul calciomercato. Le squadre di Serie A continuano la preparazione in attesa della seconda giornata del massimo torneo italiano e nel frattempo le dirigenze operano per concludere con il botto la sessione estiva. Le squadre in grande spolvero all’esordio sono state Juventus, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Fiorentina, in difficoltà Lazio, Genoa, Bologna e Empoli.

La giornata di oggi è stata importante per definire altre trattative sul fronte calciomercato e tre operazioni sono ormai ai dettagli. Il riferimento è ai ritorni in Serie A di due calciatori di assoluto livello come Freuler e Lirola, più la scommessa Guendouzi.

Le ultime sul calciomercato

FREULER – Il rendimento dell’ex Atalanta con la maglia del Nottingham Forest è stato altalenante e il ritorno in Serie A è imminente. Si tratta di un centrocampista completo con grandi capacità di inserimento e decisivo anche in fase realizzativa. E’ in uno stato avanzato la trattativa con il Bologna, alla ricerca di un centrocampista completo.

GUENDOUZI – Un altro centrocampista è pronto al trasferimento in Serie A. Il riferimento è a Guendouzi del Marsiglia. Il francese è ad un passo dal passaggio alla Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla brutta sconfitta contro il Lecce. Affare da circa 15 milioni di euro, al calciatore un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione.

LIROLA – E’ fatta per il ritorno in Serie A anche di Pol Lirola. L’ex Sassuolo passa dal Marsiglia al Frosinone con la formula del prestito. La compagine di Di Francesco dovrà raggiungere la salvezza e la squadra è chiamata al riscatto già dalla sfida contro l’Atalanta.