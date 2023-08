Dalla Turchia: “Zaniolo alla Juventus”, proposto uno scambio folle

CalcioWeb

E’ tornato alla ribalta il nome di Nicolò Zaniolo per la Juventus. La squadra bianconera è reduce dalla bella prestazione in amichevole contro il Real Madrid e sono arrivate nuove interessanti indicazioni anche sul fronte calciomercato. L’attaccante Vlahovic è partito inizialmente in panchina, poi l’ingresso nella parte finale del match e il gol del definitivo 3-1.

La vera sorpresa del pre-campionato della Juventus è Weah, l’esterno continua a confermarsi un valore aggiunto per la fascia destra ed è già un punto fermo nelle gerarchie di Allegri. Sul fronte calciomercato è sempre in piedi lo scambio tra Lukaku e Vlahovic, ballano appena 10 milioni sul conguaglio da versare ai bianconeri. Per il centrocampo il nome è sempre quello di Kessie.

La voce sul futuro di Zaniolo

La notizia riportata dalla Turchia sul futuro di Zaniolo è veramente clamorosa. Secondo le indiscrezioni la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con il Galatasaray per il passaggio in bianconero dell’ex Roma, sulla base di 30 milioni di euro.

Trattativa in fase avanzata anche per l’intesa tra calciatore e club bianconero. L’ultima sorpresa riguarda la proposta di inserimento nella trattativa del centrocampista Manuel Locatelli. Tutto sembra nelle mani dell’ex Sassuolo, ma l’operazione tra Zaniolo e la Juventus sembra comunque destinata ad andare in porto. L’ex Roma è in grado di giocare da mezzala e da seconda punta nel 3-5-2 proposto da Massimiliano Allegri.