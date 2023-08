Inter, arrivano difensore e attaccante: l’11 definitivo è da Triplete | FOTO

CalcioWeb

Esordio vincente dell’Inter nella 1ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è una seria candidata alla vittoria dello scudetto e la prestazione contro il Monza è stata positiva dal punto di vista della manovra e in fase realizzativa. La dirigenza nerazzurra è stata protagonista sul calciomercato estivo e sono ai dettagli gli ultimi due innesti: un difensore in grado di garantire nuove soluzioni e un attaccante.

La partita contro il Monza ha confermato la qualità della rosa: la difesa è solida, il centrocampo è uno dei migliori reparti in circolazione e l’attaccante Lautaro Martinez si è confermato un grande punto di riferimento anche sotto l’aspetto realizzativo. L’oganico è completo in ogni reparto e l’allenatore avrà l’imbarazzo della scelta tra campionato e Champions League.

Inter, gli ultimi due colpi e l’11 definitivo per Simone Inzaghi

In porta l’Inter ha perso Onana, passato al Manchester United. L’esordio in amichevole di Sommer è stato un po’ incerto, poi il riscatto in campionato. La difesa si è confermata molto solida e l’addio di Skriniar non ha portato effetti negativi. In attesa del recupero di Acerbi, il tecnico Simone Inzaghi ha schierato de Vrij nel ruolo di centrale, poi Darmian e ovviamente Bastoni.

L’Inter è ai dettagli per l’arrivo di un nuovo difensore. Si tratta di Benjamin Pavard, calciatore francese attualmente al Bayern Monaco. E’ un terzino destro con possibilità di giocare da terzo di destra in una difesa a tre, sarà il ruolo da occupare in nerazzurro. L’affare con i tedeschi è pronto a concretizzarsi per una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro. Il trio composto da Bastoni, Acerbi e Pavard si candida a diventare uno dei più importanti di tutta la categoria con le alternative di lusso come de Vrij e Bisseck.

Il mancato accordo con Samardzic ha ribaltato completamente le strategie dell’Inter per il centrocampo. I nerazzurri avrebbero deciso di bloccare tutte le altre trattative ed investire proprio su difesa e attacco. Sulla destra spazio a Dumfries e Cuadrado, sulla sinistra Dimarco e Carlos Augusto, come centrali Barella, Calhanoglu e Frattesi nel ruolo di titolare. Poi Mkhitaryan, Asslani e Sensi.

In attacco la certezza è Lautaro Martinez, autore di una doppietta fantastica contro il Monza. La prestazione di Thuram è stata positiva dal punto di vista del sacrificio e il punto interrogativo riguarda le capacità realizzative. Per questo motivo è stato acquistato Arnautovic, protagonista all’esordio di buone giocate e dell’assist per Lautaro. A completare il reparto Alexis Sanchez, autore di una stagione importante al Marsiglia e pronto al grande ritorno. Addio sempre più vicino per Correa.