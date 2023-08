L’Inter paga la clausola: è fatta per il nuovo portiere

CalcioWeb

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi sul fronte calciomercato. La sessione estiva dei nerazzurri è stata inizialmente condizionata dalle partenze pesanti di Onana e Brozovic e dal divorzio con Skriniar, Dzeko e Lukaku. In entrata sono arrivati calciatori di un certo spessore come Frattesi e Cuadrado a centrocampo, Thuram in attacco, più Bisseck in difesa.

In attesa di chiudere la trattativa per Scamacca in attacco (ballano 5 milioni) e Samardzic a centrocampo, l’Inter ha deciso di regalare a Simone Inzaghi il nuovo portiere. L’inizio del campionato di Serie A è ormai alle porte e il club non ha ancora ufficializzato il nome del portiere titolare.

I nerazzurri hanno aspettato per provare a risparmiare almeno due milioni di euro per l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, ma gli ultimi tentativi sono stati inutili. L’Inter ha così deciso di pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro e l’affare è in attesa di ufficializzazione. L’arrivo in Italia dello svizzero è previsto già dalle prossime ore, poi le visite mediche attese per i primi giorni della prossima settimana.