Juventus, il punto sull’attacco: ritorno di fiamma per sostituire Kean

Ore caldissime sul calciomercato della Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri ha chiesto l’arrivo di almeno due calciatori, un centrocampista e un attaccante per completare una rosa già molto competitiva. Dopo l’esordio importante contro l’Udinese, la squadra continua la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Bologna con il chiaro obiettivo di continuare la corsa scudetto.

La 1ª giornata del campionato di Serie A ha fornito importanti indicazioni anche sui singoli, in particolar modo l’uomo in più si è confermato Federico Chiesa. In grande spolvero anche Dusan Vlahovic, autore dell’assist per il primo gol e del raddoppio su calcio di rigore.

Juventus, il punto sull’attacco

L’ultima settimana di calciomercato potrebbe regalare tante sorprese in casa Juventus, soprattutto in attacco. Lo scambio tra Vlahovic e Lukaku è al momento bloccato ma non è naufragato definitivamente. Il motivo di disaccordo riguarda il conguaglio da versare ai bianconeri, l’offerta è di 20 milioni, la richiesta di 40.

I bianconeri non mollano nemmeno Domenico Berardi. Il Sassuolo continua il muro contro muro e ha dichiarato il calciatore incedibile. Solo un’offerta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe far vacillare i neroverdi.

Non rientra più nei piani Moise Kean. L’attaccante è seguito da diverse squadre all’estero e anche in questo caso la richiesta è di 30 milioni di euro. La Juventus ha riallacciato i contatti con Alvaro Morata, protagonista di un ottimo inizio di stagione con l’Atletico Madrid. Le idee dei bianconeri sono chiare: chiudere l’arrivo di uno tra Berardi e Morata e aspettare una mossa del Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic.