Kane al Bayern Monaco, è fatta: cambia il mercato di Inter e Juventus

Dopo diversi giorni di tira e molla si è arrivati alla conclusione di una delle trattative più importanti del calciomercato estivo 2023: Harry Kane diventerà presto un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il Tottenham ha ceduto al pressing asfissiante dei bavaresi che sono arrivati a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro offerti. Un’offerta irrifiutabile.

La squadra londinese dovrà adesso sostituire l’attaccante inglese e per farlo ha messo nel mirino due calciatori che sono stati accostati anche alle big della Serie A.

Tottenham su Lukaku

Sostituire Harry Kane non è semplice. Il bomber inglese, attaccante della Nazionale, è uno dei centravanti più forti del calcio mondiale, abile tanto in fase realizzativa quanto nel contribuire alla manovra della squadra. Il Tottenham dovrà compensare un bottino di 213 gol in 320 partite di Premier League. Per farlo serve un attaccante di una certa carature, forse anche due.

Il primo nome sulla lista della dirigenza Spurs è quello di Romelu Lukaku. Il belga conosce la Premier League, è in uscita dal Chelsea per meno di 40 milioni e sembra essere a corto di proposte: la situazione con la Juventus è in fase di stallo, lo scambio con Vlahovic non decolla a causa della differenza nella valutazione del conguaglio in favore dei bianconeri.

Se dovesse concretizzarsi questo scenario, la Juventus potrebbe trattenere Vlahovic, abbandonando definitivamente la pista Lukaku come espresso chiaramente ieri dai tifosi durante l’amichevole in famiglia. Non è detto però che il Chelsea, forte dell’incasso della cessione di Lukaku, non possa fare un’offerta basata totalmente su una proposta cash ai bianconeri per Vlahovic: la Juventus, del resto, senza una cessione pesante è abbastanza bloccata sul mercato.

Nel mirino anche Taremi

Ma non è finita qui. Il Tottenham ha già sondato il terreno per Mehdi Taremi, attaccante del Porto. I portoghesi, bottega sempre cara, hanno chiesto almeno 30 milioni di euro per il bomber iraniano. Una cifra che adesso, dopo la cessione di Kane, il Tottenham può mettere sul piatto senza problemi. Una mossa di mercato che taglia fuori l’Inter, interessata al calciatore per completare il reparto offensivo.