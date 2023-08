Lazio, nuova grana Luis Alberto: niente amichevole, il motivo dietro la rottura

CalcioWeb

Due allenamenti saltati, una storia Instagram polemica, adesso niente volo per Birmingham, sede dell’amichevole che domani sera contro l’Aston Villa. Tre indizi fanno una prova: Luis Alberto è diventato un problema per la Lazio.

La situazione in casa biancoceleste ha preso una brutta piega: mercato in ritardo, complice l’addio del ds Igli Tare, la cessione di Milinkovic-Savic al quale non è stata messa una pezza, i confronti tra Sarri e Lotito, adesso anche Luis Alberto.

Il motivo della possibile rottura

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, il motivo dietro la possibile rottura sarebbe di natura economica. La causa è da ricercarsi in un premio di 140.000 euro che Lotito non avrebbe versato al calciatore. Il club la ritiene una cifra irrisoria rispetto ai 4 milioni più bonus offerti per il rinnovo del contratto (solo Immobile guadagnerebbe di più in rosa), ma per il calciatore sarebbe una questione di principio.

L’offerta araba

“Abbiamo comunicato l’esistenza di un’offerta di un club arabo che quadruplicava il suo contratto, Luis Alberto è stato sempre convinto di poter firmare il nuovo contratto offerto dal presidente. Per motivo sconosciuti non è mai arrivato“, ha dichiarato l’agenzia You First che gestisce la procura dello spagnolo. Possibili novità dal mercato nei prossimi giorni: un altro top player della Serie A volerà in Arabia Saudita?