Lecco-Spezia posticipata: il motivo

Continua il programma della 2ª giornata del campionato di Serie B. Il turno si è aperto con il tonfo casalingo della Sampdoria, sconfitta in casa contro il Pisa. La giornata si preannuncia scoppiettante e si avvicinano partite molto interessanti: il Venezia contro il Cosenza, il Bari sul difficile campo della Cremonese e il Parma in casa contro il Cittadella.

Domenica il posticipo tra Catanzaro e Ternana. Nel frattempo la partita tra Lecco e Spezia è stata posticipata a data da destinarsi. Il motivo? La situazione in Serie B è caldissima per situazioni fuori dal campo per l’esclusione di Reggina e Lecco, nel secondo caso per la mancata presentazione nei tempi richiesti dei documenti dello stadio. Dopo il ricorso il Lecco è stato riammesso, ma non potrà scendere in campo prima del verdetto definitivo del Consiglio di Stato, fissato il 29 agosto.