Milan implacabile, colpo in difesa: con Tomori è coppia da scudetto

Il Milan non si ferma più. Dopo le difficoltà del mercato dello scorso anno, nel quale le trattative sono state lente e poco soddisfacenti anche e soprattutto in termini di resa dei calciatori arrivati, i tifosi rossoneri si sono rifatti con gli interessi nel mercato moderno. E se per valutare l’effettivo rendimento dei calciatori servirà il campo, di sicuro l’intraprendenza sul mercato non sembra mancare al duo Furlani-Moncada.

E se fin qui i rossoneri si sono concentrati prima sul reparto offensivo con gli arrivi di Pulisic, Okafor e Chukwueze, poi sul centrocampo con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, adesso sembra essere arrivato il momento di puntare alla difesa.

Milan su Lenglet

Nelle ultime ore il Milan ha messo gli occhi su Clement Lenglet, centrale francese del Barcellona, affrontato lo scorso anno in Champions League con la maglia del Tottenham (in prestito). Un difensore con caratteristiche differenti da quelle di Tomori e Kalulu, che si avvicina di più a Kjaer in termini fisici e di interpretazione del ruolo.

L’operazione è accattivante: i rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni. Un calciatore di esperienza internazionale, che conosce la Champions League e ben si accoppia con le caratteristiche del resto dei centrali. Il tutto a prezzo di saldo.