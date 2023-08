De Ketelaere via dal Milan, ma resta in Serie A: c’è l’accordo, però…

CalcioWeb

Il Milan continua a monopolizzare il mercato. I rossoneri hanno una media di un acquisto a settimana con il duo Furlani-Moncada che in poco tempo ha fatto dimenticare i malumori per la risoluzione dei rapporti con Maldini e Massara. Milan che dovrà dimostrarsi abile anche sul fronte delle cessioni.

Diversi i calciatori che, fra nuovi arrivi e scarse garanzie, sono dei veri e propri esuberi da piazzare. Uno di questi sembra essere Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, colpo di mercato della passata stagione, era arrivato in pompa magna, ma con il passare delle partite tutto l’hype che si era creato intorno alla sua figura si è trasformato in delusione.

Il calciatore è scivolato indietro nelle gerarchie di Pioli, ha perso fiducia, ha giocato troppe partite in cui è apparso evanescente, strappando pochissime volte una risicata sufficienza. Complice il passaggio al 4-3-3, per l’ex Brugge non sembra esserci spazio nel Milan. Ed è così che i rossoneri stanno pensando seriamente all’addio valutando una proposta interessante che arriva dalla Serie A.

Atalanta su De Ketelaere

L’Atalanta fa sul serio per CDK. Il club bergamasco e il Milan si sarebbero accordati per il trasferimento del giocatore con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e un diritto riscatto a 23 milioni. Non sarà presente, invece, il possibile controriscatto a favore dei rossoneri, una formula che i nerazzurri non vorrebbero concedere.

Una soluzione win-win: il Milan si libererebbe di un calciatore che non ha convinto e che troverebbe una difficile collocazione tattica in campo, l’Atalanta potrebbe dare nuova linfa a un talento che rischia di perdersi. Cosa manca? Il sì del giocatore che vorrebbe giocarsi ancora le sue chance al Milan: viste le premesse però, potrebbe convincersi che il suo futuro in rossonero è ormai passato.