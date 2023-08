Roma, si sblocca Lukaku? Il Chelsea ha deciso

CalcioWeb

Nella serata di ieri su Calcioweb abbiamo parlato della possibilità che la Roma possa ulteriormente rinforzare il proprio reparto offensivo anche dopo l’arrivo di Azmoun. Il nome caldo, che ha preso piede nelle ultime ore, è quello di Romelu Lukaku. Il bomber belga è fuori dal progetto del Chelsea sul quale pesa per 10.8 milioni di euro l’anno.

I ‘Blues’ vorrebbero piazzarlo, possibilmente a titolo definitivo, ma le operazioni, in questo senso, non si sono mai concluse con un parere positivo da tutte le parti chiamate in causa.

Tante ipotesi, nessun accordo

Sembrava destinato a tornare all’Inter, poi lo psicodramma estivo tra veleni, telefonate senza risposta e un voltafaccia che ha visto Lukaku flirtare prima con il Milan e poi con la Juventus. Se con i rossoneri è stato solo un abboccamento, con i bianconeri la situazione è stata più seria: lo scambio con Vlahovic però non è mai andato in porto.

Niente Arabia Saudita nè Tottenham, Lukaku ha ripreso ad allenarsi con il Chelsea ma da separato in casa. I ‘Blues’ hanno risposto con un secco ‘no’ a ogni prospettiva di prestito, ma a pochi giorni dalla chiusura del mercato, lo spettro di avere Lukaku parcheggiato a Cobham almeno fino a gennaio (con annessa svalutazione) inizia a fare davvero paura.

Il Chelsea apre al prestito

Secondo il ‘Telegraph’ se nei prossimi giorni nessuna squadra si dovesse presentare con i 40 milioni richiesti, il Chelsea valuterebbe anche eventuali offerte di prestito. Le condizioni sono simili a quelle dell’accordo con l’Inter dell’anno scorso: prestito oneroso, nessun obbligo di riscatto, ma intero ingaggio a carico del club che lo richiede. In Inghilterra la Roma viene segnalata come la squadra in pole.