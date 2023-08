Pulisic e Giroud show, il Milan risponde alle big: basta un tempo per spegnere il Bologna

CalcioWeb

Il Milan risponde da grande alle grandi. Dopo le vittorie di Napoli, Inter e Juventus, anche i rossoneri iniziano la loro stagione con 3 punti. Una vittoria convincente quella dei rossoneri che, nel posticipo della 1ª giornata contro un Bologna ancora in cerca della quadra dopo le cessioni di Schouten e Arnautovic, mettono in vetrina il gioiello Pulisic e la solita affidabilità di Giroud. Buona la prima per Reijnders, autore di un assist, meno quella di Loftus-Cheek apparso un po’ imballato, così come la difesa rossonera che ha mostrato qualche incertezza.

Il racconto della partita

Primo tempo che inizia con una traversa colpita da Lykogiannis a freddo, poi è quasi solo Milan. I rossoneri prendono il controllo della partita con il passare del tempo e sbloccano la gara con una bella combinazione: Pulisic si accentra dalla destra, crossa sul secondo palo con Reijnders che mette al centro per Giroud che deve solo buttarla dentro per lo 0-1. Ancora una pregevole combinazione nella rete del raddoppio: Pulisic scambia con Giroud che fa perno e chiude il triangolo, l’americano si mette in proprio e batte Skorupski con un preciso diagonale. Si va a riposo sullo 0-2 con il Milan che resta curiosamente in panchina.

Nella ripresa il Bologna inserisce Orsolini sulla sinistra e ottiene maggiore pericolosità offensiva. Il Milan, di contro, abbassa i giri del motore e perde un po’ le distanze fra centrocampo e attacco. Ndoye centra il palo, Orsolini lamenta un contatto in area che avrebbe causato un calcio di rigore, Maignan si fa trovare sempre pronto.

Pioli opta per 4 cambi dopo il coolin break che dà il via agli ultimi 20 minuti: dentro Kalulu, Pobega, Chuckwueze e Okafor, fuori Calabria, Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud. Nuove energie dalla panchina per il Milan, importante novità rispetto alla scorsa stagione. Il pattern della partita però non cambia e tutto sommato, ai rossoneri, avanti 2-0, va bene anche così.