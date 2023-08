Sorpresa Napoli: contatti in Brasile per il sostituto di Kim

CalcioWeb

Il calciomercato del Napoli ha regalato la cessione di Kim al Bayern Monaco e la dirigenza non è ancora riuscita a chiudere la trattativa per un sostituto all’altezza. Continua la preparazione della squadra di Rudi Garcia in attesa dell’inizio del campionato di Serie A e il chiaro obiettivo è quello di confermare la vittoria dello scudetto della scorsa stagione.

La dirigenza azzurra ha deciso di rompere gli indugi per un nome a sorpresa: Natan Bernardo de Souza, noto semplicemente come Natan. Le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione dal punto di vista economico e sulla durata del contratto. E’ un vecchio obiettivo della Roma e il trasferimento in Italia potrebbe adesso concretizzarsi.

Natan è un calciatore brasiliano, difensore del Bragantino. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare da difensore centrale e anche da terzino destro. E’ forte fisicamente, nel gioco aereo e in marcatura. Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, la prima vera esperienza è stata in prima squadra. Al Bragantino è stato autore di una stagione di alto livello e al Napoli potrebbe verificarsi il definitivo salto di qualità.