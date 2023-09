Atalanta, De Ketelaere non si ferma: il gol contro il Rakow è da bomber vero | VIDEO

CalcioWeb

Effetto De Ketelaere in casa Atalanta. Continua il programma della 1ª giornata della fase a gironi di Europa League e la squadra di Gasperini è in campo contro il Rakow. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina e il rendimento in Serie A è stato troppo altalenante. La squadra è comunque attrezzata per lottare in campionato e in Europa.

Il calciatore ex Milan continua a trascinare l’Atalanta. Il belga è stato autore del gol del vantaggio contro il Rakow. Non solo le qualità tecniche, il 22enne continua a confermare anche abilità nel gioco aereo. Dopo il gol all’esordio contro il Sassuolo, De Ketelaere si è messo in mostra con un gol da attaccante vero contro il Rakow.

⚽️ Le but de la tête de Charles De Ketelaere

pic.twitter.com/e7aDH0pdx1 — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) September 21, 2023