E’ ancora il Milan l’anti-Inter, colpo a Cagliari! Ok l’Atalanta, primi punti per l’Empoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si sono concluse altre tre partite valide per la 6ª giornata del campionato di Serie A e le indicazioni sono arrivate dal Milan. E’ ancora il club rossonero l’anti-Inter, in grado di imporsi sul campo del Cagliari. Partenza sprint della squadra di Ranieri che passa in vantaggio con una ‘sassata’ di Luvumbu. La reazione della compagine di Pioli è immediata: prima il pareggio di Okafor, poi il vantaggio di Tomori. Nella ripresa è Loftus-Cheek a chiudere i conti per il definitivo 1-3.

L’Atalanta conferma la vittoria contro il Cagliari e sbanca il campo dell’Hellas Verona: l’uomo del match è ancora Koopmeiners, vero top-player della squadra di Gasperini. L’olandese ha sbloccato il risultato al 13′, la reazione del finale dei padroni di casa non ha portato i frutti sperati, 0-1 il risultati finale. Primo gol e primi tre punti per l’Empoli: è Baldanzi a 34′ a regalare la vittoria contro la Salernitana. Il tecnico Paulo Sousa rischia l’esonero.

LA CLASSIFICA

Inter 15 Milan 15 Juventus 13 Atalanta 12 Lecce 11 Fiorentina 10 Napoli 8 Frosinone 8 Torino 8 Verona 7 Bologna 6 Sassuolo 6 Roma 5 Monza 5 Lazio 4 Genoa 4 Udinese 3 Salernitana 3 Empoli 3 Cagliari 2