Chiellini scatena la rissa in campo: brutto gesto contro il Tigres | VIDEO

CalcioWeb

E’ andata in scena la finale della Campeones Cup tra Los Angeles e Tigres, trofeo che mette di fronte le vincitrici rispettivamente della MLS Cup e della Campeen de Campeones. La sfida si è conclusa ai calci di rigore a favore dei messicani con il punteggio di 4-2, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.

Un episodio ha scatenato motivi di grande discussione e il protagonista in negativo è stato il difensore Giorgio Chiellini. Dopo il fischio dell’arbitro, l’ex Juventus ha prima spinto l’avversario e poi gli ha calciato contro il pallone. Il gesto non è stato ovviamente gradito dagli avversari e in campo si è scatenata una rissa. L’arbitro non ha estratto nemmeno il cartellino giallo.