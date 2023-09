Serie A, l’Empoli esonera Paolo Zanetti: è fatta per il sostituto

CalcioWeb

Ne avevamo parlato ieri su Calcioweb, la dirigenza dell’Empoli si era presa del tempo per valutare la posizione di Paolo Zanetti dopo il cocente 7-0 subito domenica sera contro la Roma. Una sconfitta era preventivabile, ma non con uno scarto simile e contro una Roma che, seppur desiderosa di rivalsa, aveva raccolto appena un punto in tre gare.

La riflessione delle scorse ore ha portato al primo esonero della nuova stagione di Serie A: Paolo Zanetti, da oggi, non è più l’allenatore dell’Empoli.

Il sostituto di Paolo Zanetti all’Empoli

Diversi i nomi vagliati dalla dirigenza dei toscani per scegliere il nuovo allenatore. Marco Giampaolo era fra i più caldi, così come Davide Nicola, diventato nella giornata di ieri una delle opzioni più gettonate. Nessuno dei due profili è però stato selezionato. Il nuovo allenatore dell’Empoli è un grande ex, Aurelio Andreazzoli, già sulla panchina azzurra nella stagione 2017-2018, nel 2019 e nel 2021-2022.