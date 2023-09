Francia, infortunio per Giroud: anche il Milan in ansia per il derby

CalcioWeb

Sono in corso partite molto importanti valide per le qualificazioni agli Europei. Una sfida molto interessante è quella che mette di fronte Francia e Irlanda. La gara si sblocca dopo 19 minuti con un gol di Tchouameni.

Al 27′ una tegola per la Francia e anche il Milan è in ansia in vista del derby contro l’Inter. L’attaccante Giroud è stato costretto al cambio a causa di un infortunio. Il calciatore ha accusato un problema alla caviglia dopo una botta e al suo posto è entrato Thuram. Attesa per i primi controlli, fissati già per le prossime ore.