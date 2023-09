Gasperini-Commisso, volano gli stracci: la risposta dell’allenatore

CalcioWeb

Non si placano le polemiche tra Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso dopo la partita del campionato di Serie A tra Fiorentina e Atalanta (3-2). “Gasperini? Ma vaff…”, l’insulto del presidente viola subito dopo la partita contro i nerazzurri e ripreso in un video dai tifosi e poi diventato virale sui profili social.

Il tecnico dell’Atalanta, al termine della vittoria di Europa League contro il Rakow, non ha risparmiato una frecciata nei confronti del presidente della Fiorentina.

“Fa così con tutti, non vale la pena rispondergli. Commisso è un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino. Non voglio neanche rispondergli, ho sempre difeso l’Atalanta e non ho mai offeso nessuno”.