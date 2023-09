L’Atalanta chiama, De Ketelaere risponde: 2-0 al Rakow in Europa League

CalcioWeb

Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata europea delle squadre italiane. Dopo la vittoria della Roma e il pareggio della Fiorentina, si è registrata la bella vittoria dell’Atalanta contro il Rakow. La squadra di Gasperini è reduce dal rendimento altalenante in campionato e in particolar modo il ko contro la Fiorentina è stato difficile da digerire.

Gasperini si schiera con il tridente formato da Lookman, Muriel e De Ketelaere. Il primo squillo è dei padroni di casa con Muriel, poi Lookman si divora il gol del vantaggio. Al 37′ si registra la prima vera occasione per gli ospiti, poi entra in partita De Ketelaere. Ancora Lookman non riesce a concretizzare.

Al 49′ l’Atalanta passa e il marcatore è proprio l’ex Milan con un colpo perfetto di testa. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Lookman e Koopmeiners, al 66′ la squadra di Gasperini chiude i conti con Ederson. De Ketelaere sfiora la doppietta personale, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-0.