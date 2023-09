Inter, la cessione è vicina: l’offerta di un fondo mediorientale cambia gli scenari

CalcioWeb

Tra campo e cessione del club. L’avvio di stagione dell’Inter è stato molto importante e la squadra di Simone Inzaghi è una netta candidata in campionato e in Europa. In Serie A il percorso è stato netto, frutto di quattro vittorie consecutive e in particolar modo del dominio nel derby contro il Milan con il risultato di 5-1. I nerazzurri sono l’unica squadra a punteggio pieno e si preparano per la sfida di domenica in trasferta contro l’Empoli.

In Champions League la squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre l’1-1 sull’insidioso campo della Real Sociedad e il solito Lautaro Martinez è stato in grado di racciuffare l’iniziale vantaggio di Mendez. Un altro argomento caldissimo in casa Inter è quello che riguarda il futuro. La situazione sembra essersi sbloccata ed un fondo mediorientale è pronto a rilevare il club.

Cessione Inter, i dettagli

Raine Group, una banca d’affari statunitense, ha trovato un fondo mediorientale interessato al club, pronto ad accontentare le richieste economiche dell’Inter. Una scadenza importante è quella di maggio 2024: è la data fissata per la scadenza del prestito da 275 milioni ottenuto da Oaktree nel 2021. La cifra dovrà essere restituita con gli interessi o rifinanziata con l’ingresso di un partner. Zhang sembra indirizzato alla cessione delle sue quote. La valutazione dell’Inter è di oltre un miliardo di euro e il nuovo fondo mediorientale è intenzionato ad accontentare ogni richiesta economica.