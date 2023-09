Inter, Inzaghi ‘boccia’ Asllani: cessione certa, ma c’è un ostacolo

CalcioWeb

Kristjan Asllani non è ancora pronto per una squadra in grado di lottare per il vertice in Serie A: è questo il pensiero dell’Inter e dell’allenatore Simone Inzaghi. Il giovane albanese è considerato un calciatore di grandissimo talento ed in grado di imporsi ad altissimi livelli.

E’ un centrocampista centrale, un regista con grandissima qualità dal punto di vista tecnico. Si è dimostrato un calciatore dotato di un ottimo tiro dalla distanza e capace di rendersi pericoloso anche da calci piazzati. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, la prima vera esperienza è con i grandi e si dimostra subito un calciatore di grande affidamento e un potenziale fuoriclasse. E’ protagonista di una stagione di altissimo livello con l’Empoli e attira le attenzioni delle squadre più importanti.

In estate 2022 passa all’Inter in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 14 milioni di euro. Gioca pochissimo e non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Simone Inzaghi.

Il futuro di Asllani

Kristjan Asllani è un patrimonio dell’Inter ed un potenziale punto di riferimento per il futuro del club. In queste settimane sono in corso valutazioni sul futuro dell’albanese e una cessione in prestito è molto probabile.

La partita di domenica tra Empoli e Inter sarà l’occasione per avviare la trattativa per il grande ritorno, già da gennaio. L’ostacolo principale riguarda la volontà del calciatore: Asllani è molto legato all’Empoli, ma l’inizio di stagione è stato molto negativo con 4 sconfitte consecutive. Solo un cambio di passo dell’attuale squadra di Andreazzoli potrebbe spingere il calciatore ad accettare il trasferimento.