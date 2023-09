Cinquina dell’Inter al Milan: il cielo sopra San Siro è nerazzurro!

CalcioWeb

E’ dell’Inter il derby della 4ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si conferma la principale candidata alla vittoria dello scudetto ed è stata protagonista di un inizio di stagione inarrestabile. Brutto passo falso della compagine di Stefano Pioli, chiamata ad un immediato riscatto per evitare conseguenze.

Pubblico della grandi occasioni a San Siro e spettacolo mozzafiato tra coreografie e sfottò. L’Inter si schiera con la solita coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram, i rossoneri rispondono con Pulisic, Giroud e Leao.

Al 5′ l’Inter passa in vantaggio tra mille proteste dei rossoneri per un doppio contatto: gol di Mkhitaryan e l’arbitro non cambia la decisione. Il Milan risponde con Theo, poi Thuram è protagonista di un raddoppio da stropicciarsi gli occhi. I rossoneri rientrano in partita nella ripresa con il solito Leao. L’Inter è in giornata di grazia e scappa ancora con Mkhitaryan, il rigore di Calhanoglu e Frattesi. Finisce 5-1. L’Inter torna in testa con 12 punti, il Milan fermo a 9.