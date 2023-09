Vi ricordate Ivana Knoll? La croata torna allo stadio e fa impazzire San Siro | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Tanti ospiti sugli spalti in occasione di Milan-Newcastle, sfida valida per la 1ª giornata della fase a gironi di Champions League, e in particolar modo non è passata inosservata la presenza di Ivana Knoll. Il nome della croata non è sicuramente nuovo agli appassionati di calcio e il riferimento è ai Mondali in Qatar. La bella modella si è messa in mostra sugli spalti, mostrando un fisico mozzafiato.

Si sono registrate anche tante polemiche per l’outfit considerato eccessivo in un posto con una cultura diversa. La popolarità della croata ha raggiunto livelli altissimi e sul profilo Instagram i follower sono diventati oltre 3 milioni.

La modella si è dimostrata una vera e propria amante di tutti gli sport, anche di basket come confermano alcune foto pubblicate sui social. Ieri è tornata al suo vecchio amore, il calcio. La tifosa croata si è presentata a San Siro in occasione della partita Milan-Newcastle e il risultato è stato importante. I tifosi di casa si sono scatenati, alla ricerca di una foto o un selfie. Ivana è come al solito bellissima. In alto il VIDEO con il post-partita a Milano e in basso la GALLERY con le immagini da San Siro.

