Juventus, arriva un ribaltone sul processo Prisma: cambia tutto

Un’altra vittoria per la Juventus. Arriva una notizia importante in riferimento al Processo Prisma. Come si legge nella sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Torino sulla vicenda ed è stata confermata l’immediata trasmissione degli atti del procedimento presso il Tribunale di Roma.

Il riferimento è all’indagine condotta dalla Procura di Torino partita da una serie di controlli di Consob e Covisoc sulle operazioni di mercato. Il processo di sposta da Torino a Roma, come richiesto dal club bianconero.