Juventus in tilt: l’autogol di Gatti contro il Sassuolo è assurdo | VIDEO

CalcioWeb

Pessima prestazione della Juventus nel match della 5ª giornata del campionato di Serie A e impresa del Sassuolo in grado di conquistare tre punti importantissimi per la salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio con una parera del portiere Szczesny sul tiro di Lauriente.

Passano pochi minuti e gli ospiti pareggiano con l’autogol di Vina. E’ Berardi a siglare il 2-1, poi l’attaccante è graziato sull’intervento con il piede a martello sul difensore Bremer. I bianconeri trovano il pareggio con Chiesa.

Szczesny è ancora impreciso e Pinamonti sigla il 3-2. Poi il clamoroso autogol di Gatti che infila in porta il pallone del definitivo 4-2.